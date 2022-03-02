После прохода русских оккупантов через Барышевку был взорван мост – путь к отступлению отрезан. ВИДЕО

В Киевской области в городе Барышевка после прохода оккупантов был взорван мост.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает телеграм-канал Правда Геращенко.

"В Барышевке Киевской области после прохода русской армии был взорван мост. Пути отхода русским перекрыли. Началось уничтожение россиян с воздуха.

В Катюжанке под Киевом остановилась колонна российской техники. У них нет топлива и боеприпасов. Солдаты готовы сдаться в плен", – отмечается в сообщении.

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