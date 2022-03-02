4 человека погибли, 15 - получили ранения в результате ракетного удара войск РФ по админзданию ГУНП в Харькове. ВИДЕО

Сегодня, 2 марта около 08:10 в Харькове под ракетный удар попало админздание ГУНП. По предварительным данным, в результате происшествия погиб один гражданский и 3 полицейских, 15 человек получили травмы.