Карандаши, циркуль, учебник: СБУ показала военные принадлежности "одной из сильнейших армий мира", с которыми они ехали в Киев. ВИДЕО
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Служба безопасности Украины опубликовала видео с военными принадлежностями российских оккупантов, которые ехали захватывать Киев.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
"Посмотрите, как оснащены бойцы РФ, называющие себя "одной из сильнейших армий мира"... А самую современную военную литературу России видели? На войну с Украиной отпускают сразу с учебниками – чтобы ничего не забыть", - говорится в сообщении.