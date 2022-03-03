Карандаши, циркуль, учебник: СБУ показала военные принадлежности "одной из сильнейших армий мира", с которыми они ехали в Киев. ВИДЕО

Служба безопасности Украины опубликовала видео с военными принадлежностями российских оккупантов, которые ехали захватывать Киев.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"Посмотрите, как оснащены бойцы РФ, называющие себя "одной из сильнейших армий мира"... А самую современную военную литературу России видели? На войну с Украиной отпускают сразу с учебниками – чтобы ничего не забыть", - говорится в сообщении.

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