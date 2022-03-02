В результате взрыва возле железнодорожного вокзала в Киеве осколочное ранение получил мужчина, - Нацполиция. ВИДЕО

В результате взрыва возле Центрального железнодорожного вокзала Киева повреждена теплосеть. Также ранение получил мужчина. В настоящее время на месте работают правоохранители.