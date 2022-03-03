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22 танкиста элитной части оккупанта сдались в плен, - Бутусов. ВИДЕО

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На парадах в России эта часть воплощает мощь армии. Но сейчас они бросили боевую технику и сдались в плен украинскому войску.

Об этом сообщает в фейсбуке главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

Он отметил, что в плен сдались сразу 22 танкиста из состава 2-й гвардейской Таманской танковой дивизии. С ними - заместитель командира 1-го танкового полка по вооружению и командир танкового батальона этого же полка.

"Это одна из элитных боевых частей РФ, которая всегда присутствует на любом параде и показухе, олицетворяют мощь российской армии. Однако даже Таманская дивизия бросает десятки единиц боевой техники и массово сдаётся в плен после эффективных контратак украинской армии", - пишет Бутусов.

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Топ комментарии

  • Василий СПРУТ
    Голодные бомжи -- ну точно как немцы в 45
  • Ла-ла-ла-ла
    Юрій, донесіть до керівництва країни, що віддавати полонених це не хороша ідея!
    По-перше, їх знову до нас відправлять, а по-друге, нам є на кого міняти їх!
  • Шимус
    Російська армія така ж ******, як і російське порно
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