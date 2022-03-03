22 танкиста элитной части оккупанта сдались в плен, - Бутусов. ВИДЕО
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На парадах в России эта часть воплощает мощь армии. Но сейчас они бросили боевую технику и сдались в плен украинскому войску.
Об этом сообщает в фейсбуке главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
Он отметил, что в плен сдались сразу 22 танкиста из состава 2-й гвардейской Таманской танковой дивизии. С ними - заместитель командира 1-го танкового полка по вооружению и командир танкового батальона этого же полка.
"Это одна из элитных боевых частей РФ, которая всегда присутствует на любом параде и показухе, олицетворяют мощь российской армии. Однако даже Таманская дивизия бросает десятки единиц боевой техники и массово сдаётся в плен после эффективных контратак украинской армии", - пишет Бутусов.