Ситуация в Киеве - сложная, но контролируемая. Разрушений и пострадавших после минувшей ночи нет, - Кличко. ВИДЕО

Ситуация в Киеве - сложная, но контролируемая. Разрушений и пострадавших после прошлой ночи нет.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в своем видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

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Ситуация в городе – сложная, но контролируемая. Ночью в столице прогремело несколько взрывов. Это работали системы ПВО Вооруженных Сил, которые сбивали вражеские ракеты. Разрушений и пострадавших, слава Богу, нет. Поврежденную вчера теплотрассу у железнодорожного вокзала тепловики сегодня восстановят", – сказал Кличко и подчеркнул, что городские власти продолжают обеспечивать работу критической инфраструктуры Киева.

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"Хочу отдельно поблагодарить столичных коммунальщиков, которые, кроме исполнения профессиональных обязанностей, также приобщились к помощи гуманитарному штабу, волонтерам. И возят сегодня зерно на "Киевхлеб", развозят еду, гуманитарную помощь киевлянам. Доставляют ежи, блоки, песок для теробороны. Это - работники городских ШЭУ, "Киевгорсвета", "Киевпасстранса", Центра организации дорожного движения и других служб. Хочу отметить, что убирать мусор в городе, развозить продукты службы могут до комендантского часа. То есть - с 7:00 до 20:00 ", – сообщил мэр Киева.

Он напомнил, что сегодня для сообщения между левым и правым берегами для частного и общественного транспорта открыты Северный и Дарницкий мосты. Через Южный мост проезда нет.

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"Все, кому нет крайней необходимости, не езжайте в город на автомобилях. Не создавайте заторов на мостах, чтобы могли беспрепятственно проезжать экстренные службы и авто, обеспечивающие жизнедеятельность города", - подчеркнул Кличко.