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Никто никуда не убежал, работаем в Киеве, - Зеленский. ВИДЕО

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Президент Владимир Зеленский остается на своем рабочем месте в Киеве.

Об этом глава государства сказал в видео, опубликованном в Инстаграмме, передает Цензор.НЕТ.

 
 
 
 
 
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Публикация от Володимир Зеленський (@zelenskiy_official)

"Каждые два дня появляется информация, что я куда-то сбежал – из Украины, из Киева, из Офиса. Вот видите, я нахожусь здесь, на месте. Андрей Борисович (Ермак – ред.) здесь. Никто никуда не убежал. Так что мы работаем. Мы любим побегать, но сейчас нет времени на разные кардиотренировки, поэтому работаем! Слава Украине!" – отметил Зеленский.

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Топ комментарии

  • Alex Bender
    вот меня и пугает что дЕрьмак "працює"
  • Cinichny Bandera
    Віктор Одиниця

    5 hrs ·



    Попрошу уважно прочитати і втримати холодний розум. Розказати за потреби про це іншим.

    Війна має свою «психологію».
    Вона складається з інформаційно-психологічних атак.
    Ми уже пережили всі стани діяльності психіки.

    І зараз ми можемо спостерігати у нас виснаження.
    Попередній стан - це була ейфорія, яка підкріплювалася дикою злістю до ворога і невичерпною гордістю за наші перемоги. Під час ейфорії ми по максимуму об'єдналися, згуртувалися, зарядилися бойовим духом. Ми могли не спати, не їсти і функціонувати на всю бойову готовність.

    Але для мозку енергетично важко працювати в такому стані. Тому він включив для себе функцію захисту!
    І ми можемо почувати себе тотально виснаженими. Можуть спостерігатися ознаки депресії через постійну тривогу.

    Хочу, щоб ви розуміли.
    Ворог знає усі ці прийоми! Він на це й розраховує.
    Щоби у стані виснаження зламати нас повністю!

    Наш мозок потім знову включиться в режим «готовності».
    Зараз йому потрібно допомогти пережити виснаження.

    За будь-якої нагоди спимо, навіть якщо для цього треба випити заспокійливе;
    П'ємо воду. Обезводнений організм не може боротися зі стресом. Вода потрібніша за їжу;
    Робимо інформаційні паузи від читання новин;
    Виключаємо режим жалості за усим матеріальним. Ворог на це розраховує, тому нищить наші інфраструктури. Саме постійна жалість за втраченим ще більше підживлює тривогу і вирубує наш мозок.
    Ми усе відбудуємо.
    включіться в план «що я зроблю після війни». це допоможе вашому мозку працювати на ваш порятунок, а не на тихеньке самознищення;
    Рятуйтеся гумором. Це надійний щит для мозку, щоб трохи знизити кортизол;
    Обіймайтеся;
    Говоріть близьким «я тебе люблю». Такі слова допомагають тримати сили.
    не вірити, не поширювати не перевірену інформацію
  • Roman Rjevskiy
    Так тримати! Українські селяни на мотоциклі "віджали" міномет у росіян. Відео
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