Никто никуда не убежал, работаем в Киеве, - Зеленский. ВИДЕО
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Президент Владимир Зеленский остается на своем рабочем месте в Киеве.
Об этом глава государства сказал в видео, опубликованном в Инстаграмме, передает Цензор.НЕТ.
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"Каждые два дня появляется информация, что я куда-то сбежал – из Украины, из Киева, из Офиса. Вот видите, я нахожусь здесь, на месте. Андрей Борисович (Ермак – ред.) здесь. Никто никуда не убежал. Так что мы работаем. Мы любим побегать, но сейчас нет времени на разные кардиотренировки, поэтому работаем! Слава Украине!" – отметил Зеленский.