Известный "разрушитель мифов" Гайнеман поддержал Украину. ВИДЕО

Бывший ведущий популярного американского телешоу "Разрушители мифов" (MythBusters) Джейми Гайнеман записал видео, в котором поддержал украинцев.

Как сообщает Цензор.НЕТ, данное видео опубликовал официальный Twitter-аккаунт Украины.

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Свое обращение Гайнеман начал на русском языке, чтобы его поняли те, к кому он обращается.

"Я Джейми Гайнеман. Многие из вас видели меня на телевидении. Мне нужно кое-что сказать: "Русский военный корабль, иди нах*й!" - сказал экс-телеведущий.

После этого он перешел на свой родной английский язык и заявил, что русские солдаты должны уходить с территории Украины и возвращаться домой.

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В конце своего обращения "разрушитель мифов" похвалил украинцев за их борьбу с оккупантами, и заявил, что украинцы – молодцы!