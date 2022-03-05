Украина призывает людей во всем мире 5-6 марта выходить на акции и потребовать закрыть небо: "Украинцы – вас 65 миллионов!". ВИДЕО

Украина призывает украинцев за границей и граждан иностранных стран 5 и 6 марта выходить на площади городов мира и потребовать от правительств закрытия неба над Украиной.

Соответствующий видеоролик распространила Верховная Рада в Телеграме, сообщает Цензор.НЕТ.

"Украинцы всего мира - вас 65 миллионов! Те, кто в последние дни стал украинцем по зову духа и совести, - вас сотни миллионов! 5 и 6 марта выходите на площади всех городов мира и требуйте у правительств закрыть небо над вашей Родиной, потому что у вас хотят отобрать Родину!", - говорится в видео.

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