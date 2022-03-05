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Украина призывает людей во всем мире 5-6 марта выходить на акции и потребовать закрыть небо: "Украинцы – вас 65 миллионов!". ВИДЕО

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Украина призывает украинцев за границей и граждан иностранных стран 5 и 6 марта выходить на площади городов мира и потребовать от правительств закрытия неба над Украиной.

Соответствующий видеоролик распространила Верховная Рада в Телеграме, сообщает Цензор.НЕТ.

"Украинцы всего мира - вас 65 миллионов! Те, кто в последние дни стал украинцем по зову духа и совести, - вас сотни миллионов! 5 и 6 марта выходите на площади всех городов мира и требуйте у правительств закрыть небо над вашей Родиной, потому что у вас хотят отобрать Родину!", - говорится в видео.

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Топ комментарии

  • Sophia-Maria Duglass
    Вчера в словацких новостях показывали акции в защиту Украины в городах Европы и транслировали на большие экраны интервью Зеленского об агрессии рашки
  • Fjall_Raven
    страх втянуться в войну для американцев и европейцев, в принципе ложный. они втянутся в неё по любому. чисто вопрос времени. хуйло не остановиться на Украине. за ней будет балтия и там у них уже не будет выбора. скорее всего они поймут, что лучше это сделать раньше. потому что потом это будет дороже. остальному миру отсидеться за спиной Украины и украинцев уже не получится. увы, сытому и спокойному миру нужно время на психологическое осознание этой реальности.
  • Sophia-Maria Duglass
    Думаю, что рашка развалится на маленькие страны - половина будут мусульманами и дружить с Турцией .
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