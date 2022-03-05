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"Нах#й, домой!", - жители Мелитополя голыми руками прогоняют вооруженных оккупантов. ВИДЕО

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Жители Мелитополя голыми руками прогоняют вооруженных оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети появился фрагмент видеозаписи, на которой группа жителей города идет на вооруженных оккупантов и вынуждены отступать, пытаясь остановить жителей Мелитополя предупредительными выстрелами. Запись датирована вторым марта. Особенно активным был мужчина в красных штанах – он первым шел на вооруженных оккупантов несмотря на опасность.

 

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  • Александр Бычик
  • Сергей Невзоров
    на хуй в свою парашу.
  • irenka ko
    Українців не здолати!

    Боже! Бережи Україну та її дітей!
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