"Нах#й, домой!", - жители Мелитополя голыми руками прогоняют вооруженных оккупантов. ВИДЕО
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Жители Мелитополя голыми руками прогоняют вооруженных оккупантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети появился фрагмент видеозаписи, на которой группа жителей города идет на вооруженных оккупантов и вынуждены отступать, пытаясь остановить жителей Мелитополя предупредительными выстрелами. Запись датирована вторым марта. Особенно активным был мужчина в красных штанах – он первым шел на вооруженных оккупантов несмотря на опасность.