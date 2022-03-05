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Житомирский бронетанковый завод попал под российский авиаудар: двое раненых, - председатель ОВА Бунечко. ВИДЕО

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Российские войска нанесли авиаудар по Житомирскому бронетанковому заводу, в результате чего травмированы два человека.

Об этом в видеообращении сообщил глава Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко, передает Цензор.НЕТ.

"Вечером произошел авиационный удар по двум объектам – по Озерному и нашему бронетанковому заводу. На бронетанковом, к сожалению, два человека получили ранения, жертв нет. Поэтому вот так выглядит война на Житомирщине", - отметил Бунечко.

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По его словам, в области российский агрессор обстреливает не только военные объекты, но и уничтожает гражданскую инфраструктуру.

"Я хочу сказать, что очень странно выглядит спецоперация Российской Федерации именно в городе Житомире. Уничтожен 25-й лицей прямым ударом ракеты, который вообще не имеет никакого отношения к военной сфере. Я вчера говорил и дальше буду говорить, что мы восстановим все школы, которые будут уничтожены. Там будут учиться военные, которые дадут достойный отпор любому агрессору", - добавил глава ОВА.

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  • Алексей Соболевский
    Союзники нужно чтобы хотя-бы против ракет закрыли небо над Украиной, либо дали нормальное ПРО patriot и thaad
  • Шимус
  • Muron
    Громадянам України пропонують оперативно повідомляти про пересування російської техніки та диверсійно-розвідувальних груп.

    Служба безпеки України створила у Телеграм чат-бот для повідомлень громадян про пересування російської техніки та диверсійно-розвідувальних груп.

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