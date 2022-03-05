Новости • Война

Скоро мы скажем нашим людям: возвращайтесь из Польши, Румынии, Словакии, потому что угрозы больше нет, - брифинг Зеленского по поводу российского вторжения

854852
Страна больше не знает выходных, воины Украины защищают наше государство - независимо от того, какой день в календаре.

Об этом сегодня на брифинге заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"Уверен, что уже скоро мы сможем сказать нашим людям: возвращайтесь! Возвращайтесь из Польши, Румынии, Словакии и всех других стран. Возвращайтесь, потому что угрозы больше нет", - отметил он.

Читайте также: Зеленский – России: Учите слова "репарации" и "контрибуции". Вы возместите нам все, что сделали!

📢 Поддержать Цензор.НЕТ 📢

Топ комментарии

  • Cinichny Bandera
    ❗️Зараз в соцмережах активно поширюється інформація, ніби переселенці зі сходу ведуть себе на заході не як біженці, а як туристи.
    🔺Працівники Центру особисто обдзвонили всі великі курорти і санаторії Західної України, щоб дізнатись правду.
    🔺Власники готелів повідомили, що переселенці ведуть себе скромно, записуються в тероборону і допомагають зі збором гуманітарної допомоги.
    ❗️Фейк поширюється з метою розколоти Схід і Захід, але ми зараз об'єднані як ніколи!
    От себя добавлю, что люди бывают разные и может быть всякое. И среди беженцев и среди обслуживающего персонала могут быть ватники и просто быдло. Но в любом случае, это не массовое явление. А отмороженные распальцованные мажоры все равно не там, а уже свалили на запад.
  • Dron
    Весь этот огромный блок, НАТО, не сделал и тысячной доли того, что сделала Украина.
    НАТО -- сборище импотентов !!!
  • буков
    Да нормально вони себе ведуть, звісно є поодинокі випадки мажорства, але то фігня, нормальні люди.
Смотреть все комментарии

Материалы по теме

ТОП-новости

все новости