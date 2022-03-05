Нас пытались сломать, но мы стоим до конца, - полицейские Харьковщины. ВИДЕО

Окупанти зруйнували будівлю ГУНП в Харківській області. Але правоохоронці продовжують боронити свою землю.

Відповідне відео поліцейські опублікували в соцмережах, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ті, хто закликають нас скласти зброю, ще не зрозуміли: це наша земля, і ми будемо битися до перемоги. Всі наші підрозділи давно у повній бойовій готовності. Силові структури, бійці територіальної оборони, прості мешканці - всі готові дати вам відсіч. Не сподівайтесь: ви нас не зламаєте", - каже поліцейській на відео.