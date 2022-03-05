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Первая леди Турции обратилась к украинцам со словами поддержки. ВИДЕО

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Эмине Эрдоган, жена президента Турции Реджепа Эрдогана, записала видеообращение в поддержку народа Украины.

Видео опубликовала в фейсбуке первая леди Украины Елена Зеленская, информирует Цензор.НЕТ.

"Я хочу, чтобы вы знали, что я глубоко расстроена нападениями на Украину. Турция внимательно следит за всеми новостями. Турецкий народ молится за хороших людей Украины", - сказала Эмине Эрдоган.

Первая леди Турции вспомнила печальный опыт ее страны. "Наши страницы истории наполнены достаточным количеством войн и слез. И все мы знаем горькие последствия войны", - сказала она.

Эмине Эрдоган призвала прекратить войну.

"Дети должны поднимать голову только для того, чтобы наблюдать, как воздушные шары взлетают в небо, а не смотреть на падающие на них бомбы", - подчеркнула она.

Топ комментарии

  • Aleksey NotBad
    Спасибо! И за байрактары отдельное)
  • Roman Rjevskiy
    Російські окупанти залишили центр Херсона. Мер звернувся до громадян: я вами пишаюсь...

    КИЇВ. 5 березня. УНН. Жителі Херсону другий день поспіль виходять на мітинги на підтримку України і проти російських окупантів. Повідомляється, що загарбники покинули місто. Міський голова оприлюднив звернення до громадян, пише УНН.

    Цитата

    "Херсон - ви найкрутіші! Я про цю гуманітарку на площі та вашу реакцію на неї. Я пишаюсь вами. Херсон - місто-герой! Херсон - це Україна! Я не можу ні заборонити мітинги, ні дозволити організовувати. Завжди переживатиму за ваші життя і завжди проситиму, щоб ви були обережні", - написав Ігор Колихаєв.
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    ТУРЕЧЧИНІ-РЕСПЕКТ ЗА ПІДТРИМКУ УКРАЇНИ...
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