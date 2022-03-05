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Оккупанты открыли огонь по мирным людям в Новопскове на Луганщине. ВИДЕО

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В пгт Новопсков в Луганской области местные жители вышли на улицу, чтобы выступить против российских оккупантов, захвативших поселок. Оккупанты стали стрелять в мирных жителей.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Фейсбук главы Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая.

"Новопсков. Люди пытались остановить россиян, те открыли огонь по безоружному населению. Трое пострадавших, все в больнице. Мы защищаемся от настоящих зверей! Им безразлично, кто напротив, враг совершенно нет здравого смысла и жалости. Берегите себя!" – написал глава области.

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Топ комментарии

  • Benjie Lucic 01c9ec1b
    А потом, когда попад в плен, будут рассказывать, мы ничего не знади. Мы думали учения. Это орки. Это зло..Их надо убивать. Всех
  • Виктор Дийнега
    Не понимают по хорошему, нужно переходить в партизаны и вырезать путинский скот по ночам.
  • Василий СПРУТ
    Повторюсь -- дайте оружие !!! Каждый украинец имеет право на защиту и убийство убийц
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