Украинская ПВО сбила крылатую ракету над Краматорском. ВИДЕО
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Украинская ПВО сбила крылатую ракету над Краматорском Донецкой области.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом сообщил советник главы МВД Антон Геращенко.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом сообщил советник главы МВД Антон Геращенко.
Слава та подяка ЗСУ !!!
мы живем в 21 веке, может быть , чтобы закрыть небо нужны не только чужие истребители, которые будут сбивать самолеты рашистов, которые бомбят наши города, а и какие- то технологические штуки, которые могут выводить из строя навигацию врага, возможно, это даже более приемлемо...
Кое-кто и в 21-м веке продолжает рожать детей через одно и то же место.
Может быть, нужны какие-то "технологические штуки",
которые более приемлемы ...