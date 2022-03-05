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Украинская ПВО сбила крылатую ракету над Краматорском. ВИДЕО

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Украинская ПВО сбила крылатую ракету над Краматорском Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом сообщил советник главы МВД Антон Геращенко.

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Топ комментарии

  • Sav UA
    Слава та подяка ЗСУ !!!
  • Hanka Panyanka
    мы живем в 21 веке, может быть , чтобы закрыть небо нужны не только чужие истребители, которые будут сбивать самолеты рашистов, которые бомбят наши города, а и какие- то технологические штуки, которые могут выводить из строя навигацию врага, возможно, это даже более приемлемо...
  • Colt
    Кое-кто и в 21-м веке продолжает рожать детей через одно и то же место.
    Может быть, нужны какие-то "технологические штуки",
    которые более приемлемы ...
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