Украинская ПВО сбила крылатую ракету над Краматорском. ВИДЕО

Украинская ПВО сбила крылатую ракету над Краматорском Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом сообщил советник главы МВД Антон Геращенко.

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