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Ударом в ответ на обстрел "Смерчем" уничтожены 70 и ранены 300 российских оккупантов, - глава Николаевской ОВА Ким. ВИДЕО

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Российские военные ударили по украинским позициям возле Николаева из реактивной системы залпового огня "Смерч".

Об этом сообщил в Telegram глава Николаевской ОВА Виталий Ким, передает Цензор.НЕТ.

"По нашим позициям было три залпа из установки "Смерч". Все три мимо. У нас трое раненых.

В ответ мы совершили один залп. Итого у орков - 300 раненых и 70 погибших. Вот разница между качеством наших войск.

Не переоценивайте их!" – написал Ким.

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Топ комментарии

  • Yan Pastars
    Слава ЗСУ
  • Мистер Икс 00711c20
    И всё мимо а мы им в ответку разок и 70 трупов плюс 300 раненых ,у нас в Николаеве не забалуешь ..
  • Igor Makan
    Герої Миколаєва! Ви самі - приклад, взірець для нас усіх. Мочіть орків. Дякуючи вам ми їх в Одесі не дочекаємося. Доведеться їхати до вас.
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