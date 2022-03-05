Ударом в ответ на обстрел "Смерчем" уничтожены 70 и ранены 300 российских оккупантов, - глава Николаевской ОВА Ким. ВИДЕО

Российские военные ударили по украинским позициям возле Николаева из реактивной системы залпового огня "Смерч".

Об этом сообщил в Telegram глава Николаевской ОВА Виталий Ким, передает Цензор.НЕТ.

"По нашим позициям было три залпа из установки "Смерч". Все три мимо. У нас трое раненых.

В ответ мы совершили один залп. Итого у орков - 300 раненых и 70 погибших. Вот разница между качеством наших войск.

Не переоценивайте их!" – написал Ким.

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