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"Нас Путин предал. Сказал: вперед, наступаем. Мы "схавали", приехали…", - пленный российский танкист - маме. ВИДЕО

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Пленный российский танкист кратко рассказал об "успехах РФ" на войне с Украиной.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на странице СБУ в Facebook.

"Оккупант напуган тем ужасом, свидетелем и соучастником которого стал. Почти вся его рота погибла, а офицеры - бежали с поля боя.

Российский захватчик плачет, он уже не надеется вернуться домой, но просит маму поднимать людей, чтобы остановить бессмысленное вторжение в Украину", - говорится в сообщении.

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Топ комментарии

  • JleXa BaCuJl6eB
    Мама имбицыл полнейший.
  • Anatoliy Pavlovych
    Нехай не триндить, їх платять по 52 бакси за добу. Вбивці приїхали гроші заробляти.
  • Александр Юр
    Мама більше за танк переймається, що зламався.
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