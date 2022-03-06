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Силы ССО взяли в плен майора-оккупанта, который в 2014 году предал Украину. ВИДЕО

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Силы специальных операций взяли в плен российского майора, который в 2014 году предал Украину.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом идет речь в фейсбуке ССО.

"Это – Дима. Бывший военнослужащий ВСУ, предатель присяги на верность украинскому народу, убийца граждан Украины.

В 2014 году он служил в Крыму в Перевальном, но стал на сторону российских оккупантов и пошел в российскую армию. Недавно майор российских ВС Дмитрий Шишканов пошел "освобождать", а по факту уничтожать украинцев в составе сил вторжения. Но не дошел.

Теперь майор Дима раскаивается и просит своих "товарищей" не лезть в Украину. Ибо им здесь – смерть. Или, в лучшем случае если повезет – плен. Дима...Дима...", - отмечается в сообщении.

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Топ комментарии

  • plotinus999
    Карма, друзі, карма. Вічна ганьба та довічне ув'язення. Це як мінімум. А як максимум - це те, про ми всі мріємо.
  • alexandr shamov
    Російський окупант катапультувався зі збитого російського вертольота і потрапив до рук безпощадної полтавської тероборон
  • alexandr shamov
    ПАДЛО !!!!
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