Силы ССО взяли в плен майора-оккупанта, который в 2014 году предал Украину. ВИДЕО
3428156
Силы специальных операций взяли в плен российского майора, который в 2014 году предал Украину.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом идет речь в фейсбуке ССО.
"Это – Дима. Бывший военнослужащий ВСУ, предатель присяги на верность украинскому народу, убийца граждан Украины.
В 2014 году он служил в Крыму в Перевальном, но стал на сторону российских оккупантов и пошел в российскую армию. Недавно майор российских ВС Дмитрий Шишканов пошел "освобождать", а по факту уничтожать украинцев в составе сил вторжения. Но не дошел.
Теперь майор Дима раскаивается и просит своих "товарищей" не лезть в Украину. Ибо им здесь – смерть. Или, в лучшем случае если повезет – плен. Дима...Дима...", - отмечается в сообщении.