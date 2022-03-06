Большую колону Росгвардии разбили под Харьковом. ВИДЕО

Русские оккупанты ложно надеялись, что украинцев можно разогнать дубинками.

Об этом сообщил в фейсбуке главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"А это вся большая колонна Росгвардии, разбитая под Харьковом, плюс отдельные машины в окрестностях, одну из которых я снимал. Эпично выглядит, занесенный снегом росгвардеец, прилегший рядом с машиной, из которой вывалилась гора защитной экипировки для разгона демонстраций. Они пришли нас разгонять также, как привыкли разгонять население России. Пришли бить дубинками. Поэтому Россия проиграет эту войну, сколько бы лет она ни шла", - убежден он.

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