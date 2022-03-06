"Путин Капут": в Казахстане люди вышли на митинг в поддержку Украины. ВИДЕО

В Алматы организовали митинг против вторжения России в Украину.

Об этом УНИАН рассказал журналист Аян Шарипбаев, передает Цензор.НЕТ.



"Сегодня утром в Алматы проходит митинг против вторжения России в Украину. Люди собрались в сквере", - сообщил Шарипбаев.

На митинг жители Алматы вышли с плакатами "Нет войне", "Руки прочь от Украины", "Stop Putler". Практически все пришли на митинг с украинскими флагами.

Люди кричат: "Путин Капут" и "Путин х#ло".

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"До конца митинга было тысяч пять", - добавил Шарипбаев. По его словам, людей в Алматы не разгоняют, поскольку мэрия дала разрешение на проведение митинга.