Оккупант сдался в плен по просьбе своей девушки из Украины. ВIДЕО
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Служба безопасности Украины опубликовала видео с плененным российским захватчиком, который позвонил своей девушке из украинского Бердичева и сказал, что сдался в плен по ее просьбе.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на сообщение пресс-службы СБУ в телеграм.
"Это сообщение – совсем нетипично для официальной страницы СБУ. На видео - российский захватчик, родом из северной Осетии, звонит своей девушке из украинского Бердичева и… говорит, что сдался в плен", - говорится в сообщении.
СБУ цитирует захваченного захватчика, который, среди прочего, сказал своей девушке: "Я сделал, как ты просила: сложил оружие и сдался в плен украинским военным. Хочу прекратить войну и быть с тобой".
Отмечается, что в данном случае любовь спасла ему жизнь.
"Плен - единственный выход для захватчиков. Потому что Украина обязательно победит! Слава Украине!", - говорится в сообщении.