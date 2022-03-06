В результате контратаки под Мариуполем украинские бойцы уничтожили около 30 оккупантов, 3 вражеских танка, 4 БМП, 2 Тигра, двое россиян попали в плен. ВИДЕО

Силами отряда специального назначения Национальной гвардии Украины и полка "Азов" под Мариуполем была проведена контратака, в результате которой уничтожены 3 вражеских танка, 4 БМП, 2 Тигра, около тридцати оккупантов. Двое попали в плен.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ ссылаясь на фейсбук Национальной гвардии Украины и телеграм полка "Азов".

Оказавшись в плену, россияне запели уже привычную для них песню о "мы не знали, куда нас отправляют".

И все они знали. Двое танкистов, один из которых – российский офицер-командир взвода, решили сдаться.

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А другие экипажи, находившиеся в разбитой колонне бронетехники, остались в горящих машинах навсегда.

Теперь россияне призывают других солдат и офицеров, пришедших на украинскую землю, не совершать военных преступлений, сдаваться, не становиться оккупантами и прекратить убивать граждан Украины.

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