Новости • Агрессия России против Украины, Война

В результате контратаки под Мариуполем украинские бойцы уничтожили около 30 оккупантов, 3 вражеских танка, 4 БМП, 2 Тигра, двое россиян попали в плен. ВИДЕО

3252945
Силами отряда специального назначения Национальной гвардии Украины и полка "Азов" под Мариуполем была проведена контратака, в результате которой уничтожены 3 вражеских танка, 4 БМП, 2 Тигра, около тридцати оккупантов. Двое попали в плен.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ ссылаясь на фейсбук Национальной гвардии Украины и телеграм полка "Азов".

Оказавшись в плену, россияне запели уже привычную для них песню о "мы не знали, куда нас отправляют".

И все они знали. Двое танкистов, один из которых – российский офицер-командир взвода, решили сдаться.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Российские военные эвакуировали членов хоккейного клуба, созданного Мангером. ВИДЕО

А другие экипажи, находившиеся в разбитой колонне бронетехники, остались в горящих машинах навсегда.

Теперь россияне призывают других солдат и офицеров, пришедших на украинскую землю, не совершать военных преступлений, сдаваться, не становиться оккупантами и прекратить убивать граждан Украины.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: После обстрела Мариуполя оккупантами погиб 18-месячный ребенок. ФОТО 18+

📢 Поддержать Цензор.НЕТ 📢

Топ комментарии

  • Виктор Дийнега
    Защитники Мариуполя молодцы - Герои. Гордость нации. О них будут слагать легенды, снимать фильмы и показывать всему миру о настоящем духе воина. Харьков красавцы, Херсон красавчики. Все украинцы красавчики. Горжусь тем что я родился в Украине.
  • Мистер Икс 00711c20
    СМЕРТЬ кацапским оккупантам ! Слава УКРАИНЕ !
  • Калибан
    Віддайте ублюдків батькам вбитої сьогоді дитинки.
Смотреть все комментарии

Материалы по теме

ТОП-новости

все новости