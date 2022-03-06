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Сожженная техника врага в окрестностях Николаева. ВИДЕО

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Защитники Украины уничтожили колонну вражеской техники на подступах к Николаеву.

Соответствующее видео опубликовал в фейсбуке народный депутат "Голоса" Роман Костенко, передает Цензор.НЕТ.

"Вот пушечки. И пушечки, я вам скажу, нацелены в сторону города, не куда-то. Вот двигатель почти как новый. Пожалуйста. Так бьет украинская артиллерия. А я предупреждал: нех#р шастать", - прокомментировал Костенко.

Он добавил, что гаубицы врага будут теперь стрелять по силам РФ.

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Топ комментарии

  • Ревизор
    Противник має змогу їхати маршрутом (поки має, але це не надовго), може щось захопити, але УТРИМАТИ не може. Що робити після захоплення він не знає. Хто мене читає, згадайте про те, що для вирішення політичної задачі заміни влади РФ обраний не той інструмент. Ця задача не вирішується воєнними методами. Не варто хвилюватися з приводу "до нас зайшли росіяни, нас захопили!". Ви ставите машину на парковку, але це не означає що парковка вами захоплена. Тут - та сама фігня.

    Другий момент, що я маю зазначити: кияни мають доземно вклонитися захисникам Сум, обов'язково замутити проспект Героїв оборони Сум в столиці. Саме це наше угруповання запобігло атаці столиці зі східного боку. Зараз окупантам в Сумах дуже некомфортно: вони сковані діями оборонців, а з півдня нависла одна з найпотужніших бригад ЗСУ - "Холодний Яр". Ворогу там зараз дуже важко зрозуміти, хто вдарить по ньому першим, де його фланги, а де тил з фронтом. Це результат дуже хорошого оперативного бачення обстановки нашим штабом на східному напрямку.

    У Харкові ворог загруз у хаосі, ним самим і створеному: зараз від безсилої люті Москва просто нищить місто одночасно кидаючи на нього все, що є під руками. Глибока повага стійкості оборонців Харкова: всі резерви, що вони зараз рубають на фарш, могли опинитися на Луганщині та під Маріуполем.

    Зазначу ще пару моментів, які лишилися поза увагою громади: тактично грамотне маневрування силами генерала Содоля під Волновахою. Місто залишили, але війська відійшли з мінімальними втратами на вигідний рубіж і продовжили спротив.

    Під Макаровим командування дочекалося слушного моменту і розрізало угруповання вторгнення навпіл по Житомирській трасі. Тепер пазлик складайте самі: КП в Дитинцях розгромлений ССО, війська залишені без управління, під Черніговом знищено Байрактаром ешелон з пальним, всі війська північніше Києва залишені без пального. Тепер ця банда поділена на дві частини - північніше траси Київ-Житомир та південніше. Південні довго не протягнуть суто з логістичних міркувань, північні - суто з того, що бригада князя Романа має що нагадати ЗС РФ і розрахуватися по деяких рахуночках з 2014 року. Як вам координація дій військ ГШ, котрий ми так критикували останні 8 років? Впевнено скажу, що це - неабиякі вершини оперативного мистецтва.

    Без вишенки - ніяк: гарний приклад тактичної майстерності молодшої ланки військових лідерів - противнику дають переправитися через річку, підривають міст, прижимають до річки і нищать всім наявним арсеналом. Бачу цей тактичний прийом неодноразово. Працює.

    Прогнозик від Пенсіонінформбюро: противник втратив перевагу раптовості та оперативну ініціативу, зупинений на більшості напрямків, розгублений. Під Києвом найближчими днями буде все тихіше і тихіше, Чернігів і Суми - стоїмо і просто утилізуємо. Харків - буде боляче, але світ бачить та ГШ не покине. Найбільш загрозливими виглядають райони Запоріжжя, Херсону, Бердянська та Маріуполя. Там є все необхідне для боротьби та перемоги.

    І да: РФ повідомила МАГАТЕ про взяття під контроль району Запорізької АЕС. Але ми бачили в Енергодарі зовсім іншу картину. Хто кого там контролює - глибоко дискусійне питання.

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    Військовий експерт Центру Оборонних Стратегій Виктор Кевлюк
  • Підлога Маккартні
    Вот что означает буква Z - параша!!!
  • Шимус
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