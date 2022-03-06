Сожженная техника врага в окрестностях Николаева. ВИДЕО
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Защитники Украины уничтожили колонну вражеской техники на подступах к Николаеву.
Соответствующее видео опубликовал в фейсбуке народный депутат "Голоса" Роман Костенко, передает Цензор.НЕТ.
"Вот пушечки. И пушечки, я вам скажу, нацелены в сторону города, не куда-то. Вот двигатель почти как новый. Пожалуйста. Так бьет украинская артиллерия. А я предупреждал: нех#р шастать", - прокомментировал Костенко.
Он добавил, что гаубицы врага будут теперь стрелять по силам РФ.