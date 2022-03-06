Жители Мелитополя сожгли чучело Путина. ВИДЕО

Жители города вышли на улицы с плакатами против войны в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Как известно, 24 февраля Российская Федерация агрессивно вторглась на территорию Украины и развязала полномасштабную войну, которая длится уже 11 дней.

Да, жители украинских городов всячески помогают нашим военным. Украинцы не боятся останавливать колонны вражеской техники, уничтожать российские танки коктейлями Молотова и даже с голыми руками противостоять оккупантам.

В этот раз жители Мелитополя вышли на улицу, чтобы сжечь чучело президента РФ Владимира Путина. Также они продемонстрировали плакаты и вынесли корабль с надписью "На**".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Такой героический и свободолюбивый народ одолеть невозможно", - Washington Post об украинце. ВИДЕО

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Нах#й, домой!", - жители Мелитополя голыми руками прогоняют вооруженных оккупантов. ВИДЕО