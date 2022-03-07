В Одессе уничтожен российский корабль. ВИДЕО
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Российские войска продолжают нести потери. В Одессе ВСУ уничтожили вражеский корабль.
Об этом сообщает спикер Оперативного штаба Одесской областной военной администрации Сергей Братчук в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Слава Украине, друзья. Немного держали интригу, а сейчас могу сказать: "русский корабль" все же пошел нах#й. У врага потери, наши молодцы. Слава Вооруженным силам Украины... Мы будем уничтожать врага. Минус один корабль" , – сказал Братчук.