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"Отдавал приказ бомбить мирные города командующий генерал Маковецкий", - задержанный российский пилот из сбитого над Харьковом самолета дал первые показания. ВИДЕО

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Пилот российского самолета, сбитого над Харьковом, уже дал первые показания.

Видео его допроса опубликовал в телеграмм-канале советник главы МВД Антон Геращенко, передает Цензор.НЕТ.

Пленный пилот – подполковник Гешток Максим Сергеевич, заместитель командира полка 47 авиагруппы, дислокация Воронеж. Командир полка-полковник Лобода.

По словам пленника, приказ бомбить мирные украинские города отдавал российский генерал Олег Маковецкий.

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Топ комментарии

  • Muron
    Заслуженный военный лётчик РФ Олег Владимирович Маковецкий родился в 1966 в городе Чугуеве Харьковской области Украинской ССР. закончил Качинское высшее военное авиационное училище, Военно-воздушную академию имени Юрия Гагарина и академию Генерального штаба ВС РФ.

    Подробности: https://regnum.ru/news/polit/3051585.html

    Родичі З Чугуєва йому вдячні
  • No Name 9b7d42a6
    Пипец.... Отдавал приказы бомбить родной город.....
  • Hanka Panyanka
    все, кто попадает в русскую армию, превращаются в тупых безжалостных убийц без чести и совести, их место на 2 метра вглубь от поверхности земли
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