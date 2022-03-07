"Отдавал приказ бомбить мирные города командующий генерал Маковецкий", - задержанный российский пилот из сбитого над Харьковом самолета дал первые показания. ВИДЕО
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Пилот российского самолета, сбитого над Харьковом, уже дал первые показания.
Видео его допроса опубликовал в телеграмм-канале советник главы МВД Антон Геращенко, передает Цензор.НЕТ.
Пленный пилот – подполковник Гешток Максим Сергеевич, заместитель командира полка 47 авиагруппы, дислокация Воронеж. Командир полка-полковник Лобода.
По словам пленника, приказ бомбить мирные украинские города отдавал российский генерал Олег Маковецкий.