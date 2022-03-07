Мы отсекаем любые попытки врага приблизиться к Днепропетровщине, - Корбан. ВИДЕО

Войска РФ закрепились в районе г.Пологи и пытались совершить несколько вылазок, чтобы попасть на Днепропетровщину.

Об этом заявил глава Общественного совета Днепра Геннадий Корбан, передает Цензор.НЕТ.

"На границах нашей области... передвижение оккупационных войск активно происходит на юге страны, по югу Запорожской области, также есть движение по другому направлению - в сторону Херсона, Николаева, Одессы. По информации, которую мы имеем, ВСУ дают отпор очень мужественно. Колонны оккупантов, которые двигались на Вознесенск со стороны Николаева, были разбиты, в Николаеве враг отброшен из аэропорта Кульбакино...", - отметил он.

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"Эти попытки провалились, они оказались безуспешными, потому что мы хорошо подготовились вместе с военными и достаточно укрепили линии обороны", – заметил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На территории Днепропетровщины войск РФ нет, они боятся сюда заходить, - Корбан. ВИДЕО

"Мы отсекаем любые попытки приблизиться к области на дальних рубежах", – заметил он.

"На сегодняшний день жителям области и жителям Днепра ничего не угрожает, единственная остающаяся угроза - это угроза с неба. К сожалению, у нас нет систем ПВО, которые могут вовремя перехватывать ракеты", - резюмирует Корбан.