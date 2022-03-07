Из-под завалов атакованного оккупантами аэропорта Винницы извлечены 6 раненых и 9 погибших. ВIДЕО

Из-под завалов сооружений на территории аэропорта "Винница" извлечены 6 человек, а также 9 тел погибших.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом информирует ГСЧС в комментарии "Украинской правде" и в Facebook.

В ГСЧС уточнили, что 6 человек ранены. Среди погибших – 5 гражданских и 4 военных.

Отмечается, что продолжаются поиски еще одного человека.

На месте работают 143 спасателя и 23 единицы техники.

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