Из-под завалов атакованного оккупантами аэропорта Винницы извлечены 6 раненых и 9 погибших. ВIДЕО
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Из-под завалов сооружений на территории аэропорта "Винница" извлечены 6 человек, а также 9 тел погибших.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом информирует ГСЧС в комментарии "Украинской правде" и в Facebook.
В ГСЧС уточнили, что 6 человек ранены. Среди погибших – 5 гражданских и 4 военных.
Отмечается, что продолжаются поиски еще одного человека.
На месте работают 143 спасателя и 23 единицы техники.