Мы не желали этой войны. Мы никогда не мечтали убивать, но нам приходится выбивать врага с нашей земли, - Зеленский. ВИДЕО

Мы защищаемся от вторжения уже 12 день, мы никогда не хотели этой войны, но ее принесли к нам. Мы никогда не мечтали убивать, но нам приходится выбивать врага с нашей земли, из нашей жизни.