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Мы не желали этой войны. Мы никогда не мечтали убивать, но нам приходится выбивать врага с нашей земли, - Зеленский. ВИДЕО

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Мы защищаемся от вторжения уже 12 день, мы никогда не хотели этой войны, но ее принесли к нам. Мы никогда не мечтали убивать, но нам приходится выбивать врага с нашей земли, из нашей жизни.

Об этом сегодня на брифинге заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"На нашем флаге нет крови. Нет и никогда не будет черных пятен, никаких свастик. Украинский флаг – это земля. Мирная, плодородная, золотая и без танков. Это небо – мирное, чистое, голубое и без ракет. Так было. И так будет", - отметил глава государства.

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