"ДжаВолына": в Луцке разработали катапульту для коктейлей Молотова. ВИДЕО
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Жители Луцка активно готовятся обороняться от российских оккупантов.
Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на военного журналиста Андрея Цаплиенко, передает Цензор.НЕТ.
Луцк решительно готовится к обороне от русских захватчиков. Самые изобретательные горожане создали катапульту для коктейлей Молотова - "ДжаВолыну".
Благодаря этому устройству в Луцке надеются отражать атаки врага. Катапульта точно и далеко швыряет коктейль Молотова.
Пока неизвестно, сколько экземпляров такого изобретения уже создали в городе.
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