"ДжаВолына": в Луцке разработали катапульту для коктейлей Молотова. ВИДЕО

Жители Луцка активно готовятся обороняться от российских оккупантов.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на военного журналиста Андрея Цаплиенко, передает Цензор.НЕТ.

Луцк решительно готовится к обороне от русских захватчиков. Самые изобретательные горожане создали катапульту для коктейлей Молотова - "ДжаВолыну".

Благодаря этому устройству в Луцке надеются отражать атаки врага. Катапульта точно и далеко швыряет коктейль Молотова.

Пока неизвестно, сколько экземпляров такого изобретения уже создали в городе.

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