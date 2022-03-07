Вражеская БМП уничтожена в зоне проведения ООС. ВИДЕО

Защитники Украины уничтожили вражескую БПМ. Она вела огонь по позициям украинских войск в зоне проведения ООС.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

"Работают противотанкисты воинской части из состава Объединенных сил. На видео горит БМП российских оккупационных войск, которая вела огонь по позициям украинских защитников. Это далеко не весь ассортимент вражеской техники, которую ежедневно уничтожают Объединенные силы в Луганской и Донецкой областях", - говорится в сообщении.

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