Новости Видео • Война

Вражеская БМП уничтожена в зоне проведения ООС. ВИДЕО

25 84412
Защитники Украины уничтожили вражескую БПМ. Она вела огонь по позициям украинских войск в зоне проведения ООС.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

"Работают противотанкисты воинской части из состава Объединенных сил. На видео горит БМП российских оккупационных войск, которая вела огонь по позициям украинских защитников. Это далеко не весь ассортимент вражеской техники, которую ежедневно уничтожают Объединенные силы в Луганской и Донецкой областях", - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Защитники Украины взяли в плен двух российских оккупантов, - ООС. ФОТО

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Анатолий Воробей 64c537e3
    Поки що найкращі санкції на цапів наклали Збройні Сили України. Слава Україні, Слава ЗСУ!!!! Смерть підараші.
  • Welle
    Якось справимось і без угорських вундервафель.
  • MausMike
    Нехай свої 2 танки собі залишать.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости