Новости Видео • Агрессия России против Украины, Война

Отряд теробороны захватил и уничтожил новейший российский ЗРК Тор-М2, - Бутусов. ВИДЕО

75 43039
Новейший российский зенитно-ракетный комплекс Тор-М2 уничтожен отрядом теробороны.

Об этом сообщает главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в Фейсбуке.

"Друзья, поздравляю с этим успехом, такая машина стоит на экспорт до 15 миллионов долларов. Но если есть возможность вывезти к нам в тыл – пожалуйста. У нас есть специалисты по Тор, мы можем такую машину применить. И такие машины очень интересны для наших союзников в США", – написал Бутусов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинские ракетчики нанесли точный удар по базе с горючим российской армии в Луганске, - Бутусов. ВИДЕО

Смотрите также: Трупы российских десантников, уничтоженных в бою под Николаевом 6 марта. ВИДЕО 18+

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Наталка Науменко 17b185cf
    Радянська армія і ******* російська - близнючки: бомжовата форма,воюють не вмінням,а числом,до загиблих - нуль поваги і шани...Більше того,скажу: не маю жодного сумніву,Другу світову для СРСР виграли українські воїни.
  • Олександр Сизов
    Такі комплекси НІВЯКОМУ РАЗІ НЕ ЗНИЩУВАТИ!!!! ТІЛЬКИ У КРАЙНЬОМУ МВИПАДКУ! Ми їх експлуатуемо, можемо застосувати проти ворога. Терміново повідомляти військовим
  • Aleksey NotBad
    Лучше конечно забрать и использовать но тут есть очень серьезная угроза дружественного огня, так что если нет возможности быстро забрать то все же лучше сжечь
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости