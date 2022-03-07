"Многие сбегают даже по пути, никто никому ничего не говорит", - пленный россиянин о масштабах дезертирства среди войск РФ. ВИДЕО

Дезертирство среди оккупантов становится массовым – захватчики бегут из войска даже по дороге в Украину.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом СБУ рассказал пленный российский техник. Его главной задачей был вывоз неисправных боемашин РФ с украинской территории.

Он совершил несколько "ходок" из Крыма в Херсонскую и Николаевскую области, поэтому прекрасно видел масштабы дезертирства.

"Многие сбегают даже по пути, никто никому ничего не говорит. Даже вооруженные силы против. Нам угрожают 7 годами тюрьмы, и это единственное, что держит", - признается пленник.

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По его словам, даже российская ФСБ, офицеры которой прикреплены к каждой батальонно-тактической разведывательной группе, бессильна: "Они просто самоустранились. Не дают конкретных задач, просто о чем-то говорят в индивидуальном порядке".

Чем больше таких "прозрений" в головах оккупантов - тем ближе конец войны.

А закончится она победой Украины!