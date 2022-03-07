"Многие сбегают даже по пути, никто никому ничего не говорит", - пленный россиянин о масштабах дезертирства среди войск РФ. ВИДЕО
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом СБУ рассказал пленный российский техник. Его главной задачей был вывоз неисправных боемашин РФ с украинской территории.
Он совершил несколько "ходок" из Крыма в Херсонскую и Николаевскую области, поэтому прекрасно видел масштабы дезертирства.
"Многие сбегают даже по пути, никто никому ничего не говорит. Даже вооруженные силы против. Нам угрожают 7 годами тюрьмы, и это единственное, что держит", - признается пленник.
По его словам, даже российская ФСБ, офицеры которой прикреплены к каждой батальонно-тактической разведывательной группе, бессильна: "Они просто самоустранились. Не дают конкретных задач, просто о чем-то говорят в индивидуальном порядке".
Чем больше таких "прозрений" в головах оккупантов - тем ближе конец войны.
А закончится она победой Украины!