Украинцы Мелитополя проклятиями встречают бронепоезд железнодорожных войск РФ. ВИДЕО

В Мелитополе украинцы шлют проклятия оккупантам, которые ввезли бронепоезд.

Об этом в своем телеграм-канале сообщает главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.



"Украинцы Мелитополя проклятиями встречают бронепоезд железнодорожных войск РФ. Бронепоезд прикрывает строительство новой железнодорожной ветви, которую оккупанты спешно тянут для снабжения войск из Крыма. Российские войска пытаются закрепиться на юге Украины, и во время маневренной фазы войны построить оборону", - написал он.