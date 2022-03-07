Новости Видео • Агрессия России против Украины, Война

Украинцы Мелитополя проклятиями встречают бронепоезд железнодорожных войск РФ. ВИДЕО

72 995125
В Мелитополе украинцы шлют проклятия оккупантам, которые ввезли бронепоезд.

Об этом в своем телеграм-канале сообщает главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Украинцы Мелитополя проклятиями встречают бронепоезд железнодорожных войск РФ. Бронепоезд прикрывает строительство новой железнодорожной ветви, которую оккупанты спешно тянут для снабжения войск из Крыма. Российские войска пытаются закрепиться на юге Украины, и во время маневренной фазы войны построить оборону", - написал он.

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • буков
    Бронепотяг ****, а де тачанки і червоні шаровари?
  • Michal Woronowsky
    Бронепоїзд??? Москалі, схоже, злетіли з котушок остаточно і безповоротно. Вочевидь, наступним маневром буде наступ кавалерії...
  • вставай
    Скоро в зведенні про втрати кацапів з"явиться бронепоїзд.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости