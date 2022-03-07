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Пролет крылатых ракет оккупантов над Васильковом и Белой Церковью. ВИДЕО

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На Киевщине граждане фиксируют пролет российских крылатых ракет. Соответствующие видео сняты в Василькове и Белой Церкви.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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Топ комментарии

  • Александр Карин
    Той випадок, коли слід було готувати ППО і власні ракети, але гарні дороги виявились важливішими.
  • Alvi Chanti
    Можно. Без проблем догонит и собьет. Проблема просто знать где пролетитьи заранее приготовить стингер - то есть охладить головку наведения - это секунд 30-40. В противном случае за это время она просто уйдет за горизонт.
  • Gyro
    Вона летить порівняно повільно - її можна збити й з ЗУ-23-2 або навіть кулемета, головне знати її маршрут...
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