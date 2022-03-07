Войскам РФ дали прямой приказ стрелять в гражданских украинцев, а также в своих военных, отказывающихся это делать, - СБУ. ВИДЕО

Российским оккупантам дали прямой приказ стрелять по гражданским людям Украины.

Об этом сообщает СБУ, передает Цензор.НЕТ.

"Такой же карт-бланш на расстрел дан в отношении российских военных, которые откажутся убивать женщин и детей. Об этом на видео СБУ говорит один из российских захватчиков, которого подстрелили свои...



В первый же день войны его колонна получила приказ оцепить Харьков. Всех гражданских, пытавшихся уехать, расстреливали. Но когда на место подъехали украинские силовики и завязался бой, двое россиян двинулись на помощь раненой женщине. Их коллеги не оценили такое проявление гуманности и открыли огонь по своим. Убили женщину и офицера, а солдата на видео ранили в ноги. И он остался в живых, потому что его вывезла дочь убитой украинки", - говорится в сообщении.

Теперь он – важный свидетель зверств захватчиков, которые документируются следователями СБУ и будут переданы в суд.

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