"Вот, пацаны, #баште их", - гадячская тероборона получила NLAW. ВИДЕО
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Бойцы территориальной обороны Гадяччины получили ПТРК NLAW.
Как сообщает Цензор.НЕТ видео передачи британских ПТРК опубликовано в соцсетях.
Как сообщает Цензор.НЕТ видео передачи британских ПТРК опубликовано в соцсетях.
Всех просят не показывать такие вещи и где.Тероборона Гадяча видимо посрать выходила?Зачем снял и показал?Ну нафига?
Понты когда танки гореть будут.А так всё должно по вооружении быть скрыто.А теперь рашисты могут крылатыими работать по штабу теробороны Гадяча.Спасибо пацаны сами себе цели нарисовали.Чем меньше враг знает тем быстрее его раздолбаем.
Я тоже так подумал, нафига показывать где что, машину показали! Будет же охота за такими машинами, пострадают люди.