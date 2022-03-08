Украинский Bayraktar уничтожает российский Бук. ВИДЕО
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7 марта украинские военные уничтожили вражескую установку Бук с помощью "Байрактара".
Как информирует Цензор.НЕТ, видео уничтожения БУКа обнародовано в соцсетях.
Как информирует Цензор.НЕТ, видео уничтожения БУКа обнародовано в соцсетях.
Никогда бы не подумал, что меня будут успокаивать видео уничтоженных рашистов и их техники...
Гарне відео перед сном. Дякую
Вот меня интересует судьба бронепоезда. Сможет ли он скрытно доехать до Киев-Пассажирского? Смогут ли его по дороге обнаружить БПЛА ВСУ?
И это... пацаны, если будете его расхреначивать, то пожалуйста, поближе к металлобазе, оптимизируйте логистику. Красных армейцев в будённовках можно везти на ближайшие поля.