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Украинский Bayraktar уничтожает российский Бук. ВИДЕО

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7 марта украинские военные уничтожили вражескую установку Бук с помощью "Байрактара".

Как информирует Цензор.НЕТ, видео уничтожения БУКа обнародовано в соцсетях.

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Топ комментарии

  • Кеша Лаврик
    Никогда бы не подумал, что меня будут успокаивать видео уничтоженных рашистов и их техники...
  • vadyan
    Гарне відео перед сном. Дякую
  • Urs
    Вот меня интересует судьба бронепоезда. Сможет ли он скрытно доехать до Киев-Пассажирского? Смогут ли его по дороге обнаружить БПЛА ВСУ?
    И это... пацаны, если будете его расхреначивать, то пожалуйста, поближе к металлобазе, оптимизируйте логистику. Красных армейцев в будённовках можно везти на ближайшие поля.
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