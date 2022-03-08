В результате авиаудара войск РФ по Сумам погибли 9 человек, среди них двое детей, - ГСЧС. ВИДЕО

В Сумах спасатели ликвидировали последствия авиаудара, который враг безжалостно нанес по жилищному сектору города.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

"7 марта в г. Сумы вражеская авиация коварно нанесла удар по жилым домам, которые находятся по ул. Роменская и Спартака. В 23:09 на место происшествия выезжали спасатели, которые разбирали разрушенные конструкции домов и ликвидировали пожар. Удалось деблокировать женщину, травмированную передали медикам. Также из-под завалов доставали тела погибших людей. Предварительно в результате обстрела погибли 9 человек, из них 2 ребенка", - говорится в сообщении.

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