"Если нужно, мы сделаем больше". Джонсон, Трюдо и Рютте выступили в поддержку Украины. ВИДЕО

Лидеры Великобритании, Канады и Нидерландов Борис Джонсон, Джастин Трюдо и Марк Рютте записали видео в поддержку Украины.

Как сообщает Лига, обращение опубликовано пресс-службой британского правительства, передает Цензор.НЕТ.

"Это критический момент, и мы стоим вместе с украинцами перед агрессией, которую они терпят от рук военной машины Владимира Путина", – сказал Джонсон.

Трюдо продолжил: "Мы едины в противодействии дальнейшей агрессии России против Украины, и мы говорим о единстве, которое мы видели со 141 страной, осуждающей эти незаконные действия в ООН".

"Мы также тесно сотрудничаем, чтобы координировать гуманитарную помощь, оборонную военную поддержку и, конечно, сильнейший пакет санкций. И если нужно, мы сделаем больше", - заверил Рютте.

Джонсон резюмировал обращение, заявив, что страны едины в мыслях. Они верят, что Украина должна быть свободной, независимой и суверенной нацией. "Мы с Украиной", – отметил британский премьер.

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