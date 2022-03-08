"Если нужно, мы сделаем больше". Джонсон, Трюдо и Рютте выступили в поддержку Украины. ВИДЕО
Как сообщает Лига, обращение опубликовано пресс-службой британского правительства, передает Цензор.НЕТ.
"Это критический момент, и мы стоим вместе с украинцами перед агрессией, которую они терпят от рук военной машины Владимира Путина", – сказал Джонсон.
Трюдо продолжил: "Мы едины в противодействии дальнейшей агрессии России против Украины, и мы говорим о единстве, которое мы видели со 141 страной, осуждающей эти незаконные действия в ООН".
"Мы также тесно сотрудничаем, чтобы координировать гуманитарную помощь, оборонную военную поддержку и, конечно, сильнейший пакет санкций. И если нужно, мы сделаем больше", - заверил Рютте.
Джонсон резюмировал обращение, заявив, что страны едины в мыслях. Они верят, что Украина должна быть свободной, независимой и суверенной нацией. "Мы с Украиной", – отметил британский премьер.