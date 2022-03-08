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Задержаны 8 украинцев-дезертиров, пытавшихся бежать в Молдову. Среди них сын и внук певицы Ротару, - Бутусов. ВИДЕО

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Восемь граждан Украины задержаны при попытке нелегально перейти границу с Молдовой.

Об этом пишет на своей странице в соцсети Фейсбук главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Среди них - сын певицы Софии Ротару Руслан Евдокименко, 1970 года рождения, и внук певицы Анатолий Евдокименко 1994 года рождения. Так выглядят дезертиры. Вообще, я думаю, парламент должен принять закон о лишении гражданства Украины за дезертирство и незаконное оставление государства во время войны ", – отметил журналист.

Топ комментарии

  • Владислав Васильченко
    Что можно было ожидать от мажорного быдла...
  • буков
    Так позбалення громадянства їм і треба, в тюрьму гандонів.
  • Ivan Pupkin b2770a7a
    Вот и доставим им эту радость. После победы и восстановления Украины, украинское гражданство будет цениться во всем мире как гражданство страны переломившей хребет кацапии.
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