Задержаны 8 украинцев-дезертиров, пытавшихся бежать в Молдову. Среди них сын и внук певицы Ротару, - Бутусов. ВИДЕО

Восемь граждан Украины задержаны при попытке нелегально перейти границу с Молдовой.

Об этом пишет на своей странице в соцсети Фейсбук главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Среди них - сын певицы Софии Ротару Руслан Евдокименко, 1970 года рождения, и внук певицы Анатолий Евдокименко 1994 года рождения. Так выглядят дезертиры. Вообще, я думаю, парламент должен принять закон о лишении гражданства Украины за дезертирство и незаконное оставление государства во время войны ", – отметил журналист.