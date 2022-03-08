"Мы придем и вас развалим! Подкрепление уже в Николаеве", - Ким предупредил россиян. ВИДЕО

Глава Николаевской ОГА рассказал, что 8 марта 1943 началось освобождение Николаевщины и предупредил современных оккупантов о скором наступлении ВСУ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, ссылаясь на телеграм-канал Виталия Кима.

Так, глава Николаевской ОГА провел краткий экскурс в историю освобождения Николаевщины в 1943 году.

"8 марта 1943 года именно в эту дату началось освобождение конкретно Николаевской области. И первый населенный пункт, который был освобожден - это Новый Буг".

Виталий Ким призвал земляков подтверждать историю. Кроме этого, он отметил, что в город Николаев пришло подкрепление Вооруженных сил с техникой и силы готовятся к наступлению на российские войска.

"Мы готовим наступление. Мы честны, мы предупреждаем – мы придем и вас развалим. Поэтому ждите, я скоро к вам приду. И будем освобождать Николаевщину именно с 8 марта", - подчеркнул Виталий Ким.

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