Если мир будет в стороне – он потеряет себя, - обращение Зеленского о ходе боевых действий. ВИДЕО

Украина борется с оккупантами уже 13-й день, уничтожая их всюду.

Об этом сегодня на брифинге заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"Если мир будет в стороне – он потеряет себя. Навсегда. Потому что есть условные ценности. Для всех одинаковые. В первую очередь, это жизнь. Право на жизнь для каждого. Именно то, за что мы боремся в Украине. Именно то, чего нас хотят лишить эти слабые оккупанты. Именно то, что должен защитить мир", - отметил Зеленский.

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