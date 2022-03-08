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Если мир будет в стороне – он потеряет себя, - обращение Зеленского о ходе боевых действий. ВИДЕО

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Украина борется с оккупантами уже 13-й день, уничтожая их всюду.

Об этом сегодня на брифинге заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"Если мир будет в стороне – он потеряет себя. Навсегда. Потому что есть условные ценности. Для всех одинаковые. В первую очередь, это жизнь. Право на жизнь для каждого. Именно то, за что мы боремся в Украине. Именно то, чего нас хотят лишить эти слабые оккупанты. Именно то, что должен защитить мир", - отметил Зеленский.

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Топ комментарии

  • Алла Новосад 5b57f84f
    Щоб світ не був осторонь, громадяни цивілізованого світу мають бути поінформовані про злочини окупанта расєї в Україні.

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    Борислав Береза:

    1045 іноземних журналістів не можуть акредитуватися та приїхати в Україну, щоб висвітлити війну РФ .
    Їх документи застргяли у СБУ.
    Висвітлення потрібно нам як і зброя, а СБУ блокує.

    Заявки були подані 10 діб тому, а всі на паузі в СБУ.
    Хто блокує та чому?
  • Владислав Васильченко
    Украинский народ это сила и Мы победим кремлевского зверя!
  • Green sheet
    Так ты же сам каждый день рассказываешь что готов на компромисы с окупантами и даже готов рассмотреть компромисный статус окупированных территорий. Кто такому захочет помогать?
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