"Мам, мы тут не миротворцы, мы тут оккупанты! Мы людей убиваем! Мы фашисты!", - допрос российского военного. ВИДЕО

Появилось видео допроса российского оккупанта, попавшего в плен под Николаевом.

Видео опубликовал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов на своем YouTube-канале.

Шокирующий допрос и диалог с матерью задержанного российского террориста Ивана Темного, военнослужащего 126-й бригады береговой обороны.

На камеру он говорит матери, что "мы не миротворцы, как говорили, а оккупанты - людей убивали мирных".

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Мать ему отвечает: "Сыночек, ты же не виноват. Протестируй, мы же не виноваты. Они же понимают, что вы обычные солдаты. Скажи, что ты ушел в армию, потому что тебе не за что ребенка кормить".

Оккупант попросил мать обращаться к российским властям, чтобы забрали его. Сказал, что из его части в живых остались около 15-20 человек.