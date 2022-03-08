Оккупанты на Сумщине бросили свою технику, убегая от ВСУ. ВИДЕО (исправлено)

В Сумской области после боя российские оккупанты побросали свою технику.

Соответствующее видео было распространено в сети, передает Цензор.НЕТ.

"Ну, что, ребята, как-то так. После нашего боя п#дараcня начала бросать танки и бежать. Как-то так. Ребята - молодцы. Слава Миргороду, слава Украине!" – сказал мужчина за кадром.

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Отметим, что слова о Миргороде, вероятно, означают, что защитник Украины родом из этого города на Полтавщине, а не то, что там ведутся бои.