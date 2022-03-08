Новости Видео • Агрессия России против Украины, Война

Мир облетело видео с одиноким украинским мальчиком-беженцем, который сам добрался до границы. ВИДЕО

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Сеть тронул ролик с плачущим украинским мальчиком, идущим к границе на фоне остальных людей, ставших вынужденными беженцами из-за войны, которую начала РФ. О его родителях ничего не известно.

Как сообщает Цензор.НЕТ, это видео облетело большинство мировых телеканалов.

На границе с Польшей в пункте пропуска Медика мальчик лет пяти – напуганный и уставший. Он тепло одет, в руках держит только пакет с игрушкой и что-то сладкое. Ребенок идет вперед и плачет, потом останавливается, смотрит сначала под ноги, а потом перед собой. На этом кадры обрываются.

О родителях мальчика или сопровождающих ничего не известно.

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Топ комментарии

  • Anatoliy A 006b9dda
    С*ка,е**ные твари оркостан.Никто вам ничего не забудет уе*ки
  • Ivan Pupkin b2770a7a
    Кацап пересекший границу Украины с оружием и граждане Украины им помогающие должны быть уничтожены.
  • John Golovnev
    Твари! Ни одного не оставить после победы! Уничтожить всех чтоб генетики больше этой не было!
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