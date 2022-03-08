Российские оккупанты бомбят украинские города неуправляемыми авиабомбами. ВИДЕО

Для бомбардировки украинских городов авиация русских войск использует неуправляемые авиационные бомбы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом со ссылкой на показания одного из пленных российских военных сообщает на сайте Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

В частности, напоминают, что 5 марта над территорией Украины был сбит вражеский самолет Су-34, выполнявший бомбардировку жилых кварталов города Чернигов. Экипаж успел катапультироваться. Штурман вражеского самолета погиб. Летчик был взят в плен. Это Александр Красноярцев, майор, летчик первого класса, начальник воздушной, огневой и тактической подготовки 2-го смешанного авиаполка 21-й смешанной авиадивизии ПКС ВС РФ (аэродром "Шагол", г. Челябинск).

Красноярцев дал показания, что российским военным командованием сознательно отдаются приказы о бомбовых ударах по объектам мирной инфраструктуры и жилым кварталам украинских городов.

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При ударах используется не высокоточное оружие, как утверждают военачальники и пропагандисты оккупантов, а неуправляемые авиабомбы свободного падения (не высокоточные) ОФАБ-250-270, ФАБ-500, ОФЗАБ-500. Это приводит к значительным потерям среди мирного населения и разрушению объектов гражданской инфраструктуры. Такие бомбардировки – очередное очевидное преступление против человечности.