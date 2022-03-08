В Макарове, Ирпене, Гостомеле, Бородянке идут бои, оккупанты не дают гуманитарных коридоров, – председатель Киевской ОВА. ВИДЕО

Глава Киевской ОВА Алексей Кулеба сообщил о сложной гуманитарной ситуации в городах северной части области, где продолжаются бои.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил Кулеба в видеообращении на своем YouTube-канале во вторник.

"Основным вопросом сегодня остается гуманитарная помощь. Буча, Ирпень, Гостомель, Макаров, Бородянка, Ворзель – жители этих населенных пунктов вынужденно находятся в бомбоубежищах уже который день без воды и еды. Оккупанты не дают гуманитарных коридоров, не дают гарантий прекращения огня", - сказал он.

По его словам, делается все возможное для оказания помощи нуждающимся. "Мы каждый день, каждый час, ежеминутно требуем режима тишины. Мы оперативно и сразу направим помощь и эвакуируем наших людей – у нас все для этого готово. Я также прошу жителей Киевщины обращаться к нам на горячую линию помощи, чтобы мы знали каждый адрес, каждое здание , куда нужно проехать и кому нужно помочь и эвакуировать. Мы делаем все, чтобы остановить гуманитарную катастрофу в Киевской области", - сказал Кулеба.

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Глава обладминистрации отметил, что российские оккупанты продолжают накапливать войска и технику, обстреливать жилые массивы и социальную инфраструктуру Киевской области, а также угрожают главам громад расправой и требуют сдавать населенные пункты. "Этого не будет. Нас не запугать. Мы не сдаемся и не собираемся отступать. Мы чувствуем, что враг уставший и деморализованный, а мы нет – мы выдержим и продолжим давать отпор", - подчеркнул Кулеба.