"Российские солдаты могут вернуться в части, а могут вернуться частями", - воины 30-й ОМБр уничтожили очередной вражеский БТР. ВИДЕО
42 20134
Военнослужащие 30-й отдельной механизированной бригады им. князя Константина Острожского уничтожили вражеский БТР.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр бригады.
"Российские солдаты могут вернуться в части, а могут - частями. Военные говорят, что это уже их лингвистический выбор! Сегодня утром экипажи вражеского танка и БТР сделали свой выбор и противотанкисты бригады охотно им в этом помогли. Они больше не смогут вести огонь по украинским позициям! Смерть оккупантам!", - говорится в сообщении бригады.