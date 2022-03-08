"Российские солдаты могут вернуться в части, а могут вернуться частями", - воины 30-й ОМБр уничтожили очередной вражеский БТР. ВИДЕО

Военнослужащие 30-й отдельной механизированной бригады им. князя Константина Острожского уничтожили вражеский БТР.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр бригады.

"Российские солдаты могут вернуться в части, а могут - частями. Военные говорят, что это уже их лингвистический выбор! Сегодня утром экипажи вражеского танка и БТР сделали свой выбор и противотанкисты бригады охотно им в этом помогли. Они больше не смогут вести огонь по украинским позициям! Смерть оккупантам!", - говорится в сообщении бригады.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти на Сумщині покидали свою техніку, тікаючи від ЗСУ. ВIДЕО (виправлено)